Судова система — одна з найбільших проблем для українців, — Зеленський

За словами президента, довіра до судів має підвищитися.

Президент Володимир Зеленський заявив, що судова система потребує реформи, а довіра до судової гілки влади має підвищитися. Про це Зеленський заявив на нараді, передає Офіс президента.

"Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Перш за все — для звичайних українців, які не мають надії на справедливість в судах і не відчувають захисту судової системи. Але також є проблеми іншого характеру — як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам потрібно її зробити", — заявив Зеленський.

Повідомляється, що було погоджено, що найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президенті.

Учасники наради обговорили законопроект про Вищу раду правосуддя, питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів і впровадження інституту суду присяжних.

"Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе", — заявив президент.

Нагадаємо, Зеленському передали Стратегію розвитку судової системи до 2025 року. У випадку прийняття стратегії, розроблять дорожню карту її реалізації з чіткими термінами.