Зеленський: відсутність доступу до правосуддя — головна хвороба судової системи

Президент назвав брак добропорядних суддів "хронічною хворобою в Україні", лікування якої вимагає глибинних змін.

В Україні третина посад суддів зараз є вакантними. Через це навантаження на судову систему надмірне, що погіршує доступ українців до правосуддя. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Розвиток правосуддя".

Громадяни змушені місяцями і роками чекати рішень судів, зазначив він.

"У цьому контексті потрібно відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також удосконалити процедуру відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя", — вважає президент.

Систему повинні наповнити добропорядні та професійні судді. "Брак добропорядних суддів — це хронічна хвороба, яка існує роками і вимагає глибинних змін. Зокрема, законодавчих змін", — заявив Зеленський.

"Забезпечення громадянам права на чесний і незалежний суд — це базовий принцип будь-якої демократичної держави", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський провів нараду з головою парламенту Дмитром Разумковим, прем'єром Денисом Шмигалем і керівниками комітетів Ради. Обговорили необхідність проведення в Україні судової реформи. Під час наради обговорили законопроекти щодо реформування судової системи. Представники парламенту заявили, народні депутати готові розглянути їх на наступному пленарному тижні.

"Судова система в тому форматі, в якому вона сьогодні існує, довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є занадто корумпованою і занадто хиткою. Ми повинні це змінити, тому що власне зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України", — заявив Зеленський.

18 лютого Зеленський провів нараду щодо судової реформи, участь в ній взяли представники Кабінету міністрів і Верховної Ради. Обговорили стратегію розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства на 2021-2023 роки.

"Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем. На судову реформу роблять акцент всі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", — підкреслив Зеленський.

На нараді домовилися, що найближчим часом відбудеться засідання Комісії з питань правової реформи при Зеленському. Також учасники наради обговорили законопроект про Вищу раду правосуддя і питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів.