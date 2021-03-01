Мир не готов давить на Россию из-за ядерной дубинки Путина, – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что Крым вернется в Украину, только если появится угроза распада России.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что президент РФ Владимир Путин уйдет из Крыма только в том случае, если почувствует угрозу распада России.

Об этом он сказал в интервью Апострофу.

"Империалистическая сущность Путина не позволит ему уйти из захваченной земли никогда. Но! Он не уйдет, если перед ним не возникнет угроза чего-то более ужасного, чем уйти из Крыма. То, что будет абсолютной катастрофой. Это "нечто" – угроза распада России. И если Путин станет перед выбором: или распадается Россия окончательно, или он идет из Крыма – я уверен, что он пойдет, поскольку он считает себя оберегом своей страны", – сказал Чубаров.

Он добавил, что отказ от Крыма означает для Путина политическую смерть, и поэтому он просто так не пойдет на уступки .

"Если говорить откровенно, уйти из Крыма для Путина – это смерть. Политическая как минимум. Но может произойти и физическая, если будут какие-то другие катаклизмы. И я всегда говорю, пока мы не поставим перед Путиным или его преемником выбор: либо вы, ребята, подчиняетесь международному праву, или вас не будет – как страны и как политиков – они не оставят полуостров", – сказал Чубаров.

Глава Меджлиса также уверен, что "мир боится слишком давить на Россию, потому что у Путина есть ядерная дубинка, и сейчас мир не готов к такой конфронтации".

"Но все может измениться в любой момент. Особенно, если Путин пойдет дальше, против какой-нибудь балтийской страны или против Румынии или Болгарии, тогда будут предприняты жесткие меры против России. А начинать уничтожение Путина или России, чтобы спасти Украину в целом или крымских татар в частности, – они не будут. Только когда топор будет уже непосредственно у их шеи", – заявил Чубаров.

Напомним, в воскресенье, 28 февраля, на админгранице в Херсонской области украинские активисты запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины с посланиями для жителей полуострова.В частности, на флаге свои обращения написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.