Світ не готовий тиснути на Росію через ядерний кийок Путіна, — Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що Крим повернеться в Україну, тільки якщо з'явиться загроза розпаду Росії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що президент РФ Володимир Путін піде з Криму тільки тоді коли відчує загрозу розпаду Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю Апострофу.

"Імперіалістична сутність Путіна не дозволить йому піти із захопленої землі ніколи. Але! Він не піде, якщо перед ним не виникне загроза чогось жахливішого, ніж піти з Криму. Те, що буде абсолютною катастрофою. Це "щось" — загроза розпаду Росії. І якщо Путін стане перед вибором: або розпадається Росія остаточно, чи він йде з Криму — я впевнений, що він піде, оскільки він вважає себе оберегом своєї країни", — сказав Чубаров.

Він додав, що відмова від Криму означає для Путіна політичну смерть, і тому він просто так не піде на поступки.

"Якщо говорити відверто, піти з Криму для Путіна — це смерть. Політична принаймні. Але може статися і фізична, якщо будуть якісь інші катаклізми. І я завжди кажу, поки ми не поставимо перед Путіним або його наступником вибір: або ви, хлопці, підкоряється міжнародному праву, або вас не буде — як країни і як політиків — вони не залишать півострів", — сказав Чубаров.

Голова Меджлісу також упевнений, що "світ боїться занадто тиснути на Росію, тому що у Путіна є ядерний кийок, і зараз світ не готовий до такої конфронтації".

"Але все може змінитися в будь-який момент. Особливо, якщо Путін піде далі, проти якоїсь балтійської країни або проти Румунії чи Болгарії, тоді будуть зроблені жорсткі заходи проти Росії. А починати знищення Путіна або Росії, щоб врятувати Україну загалом або кримських татар зокрема, — вони не будуть. Тільки коли сокира буде вже безпосередньо у їх шиї", — заявив Чубаров.

Нагадаємо, в неділю, 28 лютого, на адмінкордоні у Херсонській області українські активісти запустили в сторону окупованого Криму прапор України з посланнями для жителів півострова. Зокрема, на прапорі свої звернення написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та Ільмі Умеров.