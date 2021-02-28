В сторону Крыма запустили сшитый переселенкой украинский флаг с посланиями (фото)

Акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова.

В воскресенье, 28 февраля, на админгранице в Херсонской области украинские активисты запустили в сторону оккупированного Крыма флаг Украины с посланиями для жителей полуострова.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Отмечается, что акция посвящена Дню сопротивления российской оккупации полуострова, а сам флаг запустили на воздушных шарах из Каланчака.

Один из участников акции Исмаил Рамазанов отметил, что флаг до этого на несколько дней размещали в "Крымском доме" в Киеве. И все желающие, киевляне и гости столицы, могли прийти и написать свои пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают жить в оккупации.

В частности, на флаге свои обращения написали руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Во вторник, 23 февраля, флаг приносили к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты.

Сам флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка из Краматорска Оксана Муравлева.

Отметим, 15 августа 2020 года украинские волонтеры запустили в небо 25-метровый украинский флаг на административной границе с аннексированным Крымом. Флаг, к которому были привязаны черные и красные воздушные шарики, поднялся в небо над КПВВ "Чонгар" в Херсонской области. А до этого, в июне, в оккупированный Донецк тоже отправили огромный украинский флаг на воздушных шарах.