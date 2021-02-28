В бiк Криму запустили український прапор з написами, який був зшитий переселенкою (фото)

Акція присвячена Дню опору російській окупації півострова.

У неділю, 28 лютого, на адмінкордоні в Херсонській області українські активісти запустили в бiк окупованого Криму прапор України з посланнями для жителів півострова.

Про це повідомляють Крим.Реаліі.

Відзначається, що акція присвячена Дню опору російській окупації півострова, а сам прапор запустили на повітряних кулях з Каланчака.

Один з учасників акції Ісмаїл Рамазанов зазначив, що прапор до цього на кілька днів розміщували в "Кримському будинку" в Києві. І всі бажаючі, кияни та гості столиці, могли прийти і написати свої побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити в окупації.

Зокрема, на прапорі свої звернення написали керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і Ільмі Умеров.

У вівторок, 23 лютого, прапор приносили до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

Сам прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка з Краматорська Оксана Муравльова.

Відзначимо, 15 серпня 2020 року українські волонтери запустили в небо 25-метровий український прапор на адміністративному кордоні з Кримом. Прапор, до якого були привʼязані чорні і червоні повітряні кульки, піднявся в небо над КПВВ "Чонгар" в Херсонській області. А до цього, в червні, в окупований Донецьк теж відправили величезний український прапор на повітряних кулях.