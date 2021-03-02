Зеленский назначил главу Херсонской ОГА

До назначения Сергей Козырь три месяца был временно исполняющим обязанности руководителя области.

Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя этой администрации.

Новый глава ОГА родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по специальности "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". 2014 году получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

Работать начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка шахтоуправления "Трудовое" в Донецкой области, со временем вырос до руководителя шахты. Когда началась война на Донбассе, начал работать в Днепропетровской области, в Павлограде, в компании ДТЭК начальником участка.

С сентября 2019-го – замглавы Херсонской ОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии. Он вел такие инфраструктурные проекты, как строительство КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом и "Большое строительство" в области, вывоз пестицидов, запуск ТЭЦ и другие. На работу в ОГА попал через проект LIFT, который был пилотным в Херсонской области.

В начале декабря прошлого года стал временно исполняющим обязанности председателя Херсонской ОГА, после того как ее руководитель Юрий Гусев возглавил "Укроборонпром".

Тогда, отвечая на вопрос "Укринформа", почему нового руководителя назначили не председателем ОГА, а врио, Гусев ответил, что президент требует выполнения поручения по строительству мостового перехода – долгостроя в Херсоне – и оценит работу Козыря и всей команды, исходя из этого задания.

Зеленский дал задание завершить стройку до 1 мая 2021 года. "Президенту обещали до 1 мая, но важно прежде всего соблюдать технологии и позаботиться о безопасности. Технадзор из-за погодных условий останавливал нас, не разрешая проводить бетонные работы, мы уже потеряли три недели, хотя подрядчик привез спецоборудование для прогрева, но нет — нельзя работать. Поэтому задание есть, мы о 1 мая помним, но, думаю, если это будет не начало мая, а начало июня… не это главное, а безопасность. Опять же, по состоянию на 19 февраля пока не решен вопрос финансирования", — говорил Козырь в недавнем интервью.

Строительство моста ведется с 2012 года.

Напомним, в конце января Зеленский назначил главой Черкасской ОГА народного депутата фракции "Слуга народа" и бывшего шоумена Александра Скичко.