Зеленський призначив голову Херсонської ОДА

До призначення Сергій Козир три місяці був тимчасово в. о. керівника області.

Президент Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника цієї адміністрації.

Новий голова ОДА народився 1984 року в Донецьку. У 2007 році закінчив Донецький національний технічний університет за спеціальністю "розробка родовищ корисних копалин", у 2009-му — Донецький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси". 2014 року отримав ступінь бакалавра з правознавства в Донецькому національному університеті.

Працювати почав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної ділянки шахтоуправління "Трудове" в Донецькій області, згодом виріс до керівника шахти. Коли почалася війна на Донбасі, почав працювати в Дніпропетровській області, у Павлограді, у компанії ДТЕК начальником дільниці.

З вересня 2019-го — заступник голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології. Він вів такі інфраструктурні проекти, як будівництво КПВВ на адмінкордоні з тимчасово окупованих Кримом і "Велике будівництво" в області, вивезення пестицидів, запуск ТЕЦ та інші. На роботу в ОДА потрапив через проект LIFT, який був пілотним у Херсонській області.

На початку грудня минулого року став тимчасово в. о. голови Херсонської ОДА, після того як її керівник Юрій Гусєв очолив "Укроборонпром".

Тоді, відповідаючи на питання "Укрінформу", чому нового керівника призначили НЕ головою ОДА, а т.в.о., Гусєв відповів, що президент вимагає виконання доручення щодо будівництва мостового переходу — довгобуду в Херсоні — і оцінить роботу Козиря і всієї команди, виходячи з цього завдання.

Зеленський дав завдання завершити будівництво до 1 травня 2021 року. "Президенту обіцяли до 1 травня, але важливо перш за все дотримуватися технології і подбати про безпеку. Технагляд через погодні умов зупиняв нас, не дозволяючи проводити бетонні роботи, ми вже втратили три тижні, хоча підрядник привіз спецобладнання для прогріву, але немає — не можна працювати. Тому завдання є, ми про 1 травня пам'ятаємо, але, думаю, якщо це буде не початок травня, а початок червня... не це головне, а безпека. Знову ж таки, станом на 19 лютого поки не вирішене питання фінансування", — говорив Козир у недавньому інтерв'ю.

Будівництво моста продовжується з 2012 року.

Нагадаємо, що в кінці січня Зеленський призначив головою Черкаської ОДА народного депутата фракції "Слуга народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка.