13 марта состоится съезд "Слуги народа". В повестке - изменение системы управления партией

Во время съезда также планируют обсудить новую редакцию статута политсилы и проведение выборов в руководящие органы.

13 марта в Киеве планируют провести всеукраинский съезд политической партии "Слуга народа". В нем должны будут взять участие нардепы, депутаты местных советов и делегаты от каждой области.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Слуга народа".

"На съезде "Слуги Народа" мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, которые будут принимать политические решения — как на местах, так и в центральной власти", — заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что депутаты всех уровней, главы ОТГ, мэры и министры якобы "готовы двигаться вместе ради воплощения принципов и идей президентской и партийной программ".

"Осталось наработать эффективные механизмы взаимодействия между нами, и мы это обязательно сделаем", — отметил Корниенко.

В пресс-службе политсилы сообщили, что в повестке дня также должны быть вопросы касательно новой редакции статута партии, проведения выборов в руководящие органы на его основе. Также на съезде планируют обсудить новый документ, "Доктрину партии", который якобы объединит в себе "базисные и практические вопросы будущей деятельности партии".

Отметим, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский до сих пор числится главой Киевской областной ячейки этой партии.

1 марта НАПК сообщило, что приостановило финансирование партии "Слуга народа". Поводом для этого стали якобы нарушения, обнаруженные в финотчете партии.