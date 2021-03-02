13 березня відбудеться з'їзд "Слуги народу". У порядку денному — зміна системи управління партією

Під час з'їзду також планують обговорити нову редакцію статуту політсили і проведення виборів до керівних органів.

13 березня в Києві планують провести всеукраїнський з'їзд політичної партії "Слуга народу". У ньому повинні будуть взяти участь нардепи, депутати місцевих рад і делегати від кожної області.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Слуга народу".

"На з'їзді "Слуги народу" ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об'єднає людей, які будуть приймати політичні рішення — як на місцях, так і в центральній владі", — заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він підкреслив, що депутати всіх рівнів, голови ОТГ, мери і міністри нібито "готові рухатися разом заради втілення принципів і ідей президентської і партійної програм".

"Залишилося напрацювати ефективні механізми взаємодії між нами, і ми це обов'язково зробимо", — зазначив Корнієнко.

У прес-службі політсили повідомили, що в порядку денному також повинні бути питання щодо нової редакції статуту партії, проведення виборів до керівних органів на його основі. Також на з'їзді планують обговорити новий документ, "Доктрину партії", який нібито об'єднає в собі "базисні і практичні питання майбутньої діяльності партії".

Зазначимо, що виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський досі є головою Київського обласного осередку цієї партії.

1 березня НАПКА повідомило, що призупинило фінансування партії "Слуга народу". Приводом для цього стали нібито порушення, виявлені у фінзвіті партії.