НАПК приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа"

Причиной стали нарушения, обнаруженные ведомством в отчете партии. Они якобы имеют признаки "ряда уголовных преступлений".

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приостановило государственное финансирование политической партии "Слуга народа". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В связи с обнаруженными нарушениями приказом Главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", — сообщает пресс-служба НАПК.

Так, представители ведомства обнаружили "признаки нарушения порядка подачи финансового отчета партии".

В самих же отчетах партии "Слуга народа" НАПК обнаружило "признаки уголовных правонарушений" по ст. 159–1 ("нарушение порядка финансирования политической партии"), ч. 5 ст. 366 ("служебный подлог") и ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса.

Также в НАПК обнаружили "признаки уголовных правонарушений" в отчетах партий "Конгресс украинских националистов" и "Блок Вилкула "Украинская перспектива".

В ведомстве отметили, что обратятся в Национальную полицию касательно этих кейсов.

Глава партии Александр Корниенко прокомментировал "Стране" лишение финансирования. "Слуга народа" намерена исправить нарушения, которые нашло НАПК.

"Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее. Там не только мы, а много партий нарушило. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчета. В любом случае будем исправлять, есть месяц на исправление. Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесем все исправления. Работаем над тем, чтобы осуществить все исправления, на которые нам укажет НАПК", — сказал Корниенко.

Напомним, в январе 2021 года НАПК приостанавливало госфинансирование партии "Голос". А в ноябре 2020 по решению НАПК финансирование из госбюджета замораживали и для партии "Батькивщина".

Отметим, ранее аналитики сообщали, что на финансирование партий из госбюджета в 2021 году выделили 697 млн грн.