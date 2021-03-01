НАЗК призупинило державне фінансування партії "Слуга народу"
У відомстві прийняли таке рішення через те, що виявили у звітах партії "ознаки ряду кримінальних злочинів".
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) призупинило державне фінансування політичної партії "Слуга народу". Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
"У зв'язку з виявленими порушеннями наказом голови НАПКА Олександром Новиковим зупинено державне фінансування партії "Слуга народу", — повідомляє прес-служба НАПКА.
Так, представники відомства виявили "ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії".
У самих же звітах партії "Слуга народу" НАПКА виявило "ознаки кримінальних правопорушень" за ст. 159-1 ( "порушення порядку фінансування політичної партії"), ч. 5 ст. 366 ( "службова фальсифікація") і ч. 5 ст. 191 ( "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу.
Також у НАПКА виявили "ознаки кримінальних правопорушень" у звітах партій "Конгрес українських націоналістів" і "Блок Вілкула "Українська перспектива".
У відомстві зазначили, що звернуться до Національної поліції щодо цих кейсів.
Нагадаємо, що в січні 2021 року НАПКА припиняло держфінансування партії "Голос". А в листопаді 2020 за рішенням НАПКА фінансування з держбюджету заморожували і для партії "Батьківщина".
Зазначимо, що раніше аналітики повідомляли, що на фінансування партій з держбюджету у 2021 році виділили 697 млн грн.