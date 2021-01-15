На финансирование партий из бюджета выделено 697 млн. Кто сколько получит (инфографика)

Более половины этой суммы уйдет партии монобольшинства "Слуга народа".

697 миллионов гривен – это наибольшая сумма, которую выделяли из госбюджета за все 5 лет существования госфинансирования партии, — сообщают аналитики ЧЕСНО.

Формирование объема государственного финансирования партий зависит от минимальной зарплаты в стране и количества избирателей, которые брали участие в последних парламентских выборах.

Слуга народа получит 345,8 миллиона гривен

ОПЗЖ – 104,6 миллионов гривен

Европейская солидарность – 99,7 млн гривен

Голос – 81,5 млн гривен.

Батькивщина – 65,5 млн грн

Отметим, что в 2016 году объем государственного финансирования партий составил всего 81,5 млн гривен. До 2019 года объемы финансирования постоянно увеличивались. В 2020 произошел небольшой спад, до 284 миллионов.

Дополнительно отмечается, что "ЕС" и "Голос" получили дополнительные 69,7 млн гривен за соблюдение гендерной квоты. По закону Украины, партии могут получить дополнительное финансирование. За счет соблюдения 30% гендерной квоты. На этого из общего финансирования партий выделяют 10% общего бюджета.

Аналитики ЧЕСНО отмечают, что обычно, не все средства доходят до партий. Например, в 2020 году партия Слуга народа отказалась от госфинансирования в III и IV квартале. Таким образом они получили 70, а не 140 млн из бюджета.

Напомним, по данным ЧЕСНО, в Офисе Генпрокурора открыли уголовное производство по делу депутата "кнопкодава".