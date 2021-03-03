У "Слуги" забрали деньги, "Голосу" вернули. Что происходит с финансированием партий в Украине

НАПК обнаружило в партийной финансовой отчетности нарушения и грозит наказаниями. В партии президента все замечания обещают учесть. А "Батькивщина" по итогам предыдущей проверки подала в суд.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в понедельник, 1 марта, сообщило, что нашло в финансовых и имущественных отчетах 11 политических партий нарушения. Речь идет о нарушениях в порядке подачи финансового отчета партии об имуществе, доходах, растратах и обязательствах финансового характера (статья 212-21 КУоАП).

У 11 партий проблемы с отчетностью

Среди этих партий:

"Движение новых сил Михаила Саакашвили";

ВО "Свобода;

"Слуга народа";

"Блок Вилкула "Украинская перспектива";

"Важен каждый";

"ВАРТА";

"Социал-патриотическая ассамблея славян";

"Новая демократия";

"Гражданская сила";

"Команда Андрея Балоги";

"Конгресс украинских националистов".

В отношении этих партий НАПК пообещало составить административные протоколы по вышеупомянутой статье.

Три партии из вышеперечисленных, по версии НАПК, замечены также в серьезных нарушениях, которые можно квалифицировать как уголовные преступления:

"Слуга народа" – по ст. 159–1 ("нарушение порядка финансирования политической партии"), ч. 5 ст. 366 ("служебный подлог") и ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса;

– по ст. 159–1 ("нарушение порядка финансирования политической партии"), ч. 5 ст. 366 ("служебный подлог") и ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса; "Конгресс украинских националистов" – по ст. 159–1 ("нарушение порядка финансирования политической партии"), ст. 175 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса;

– по ст. 159–1 ("нарушение порядка финансирования политической партии"), ст. 175 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса; "Блок Вилкула "Украинская перспектива" – по ст. 159–1 ("нарушение порядка финансирования политической партии") Уголовного кодекса.

У "Слуги народа" даты не сходятся

В агентстве решили приостановить госфинансирование "Слуги народа". Одной из множества причин принятия такого решения стало, например, то, что при изучении поданных партией документов по взаимоотношениям с ФЛП Новиковым Г. Б. НАПК выяснило, что они датированы 18 февраля и 11 марта 2020 года, то есть раньше даты открытия банковского счета (17 марта 2020 года), который указывается в реквизитах этих документов. При этом деньги в части осуществления платежей партией перечислялись на другой счет, который открыт на ФЛП Новикова Г. Б. в другом банке.

Помимо этого, были установлены недостоверные сведения относительно осуществления платежей в пользу этого предпринимателя на сумму 1 288 200,79 гривны.

Для того, чтобы вернуть государственное финансирование, партии "Слуга народа" необходимо устранить выявленные НАПК нарушения.

Глава партии Александр Корниенко прокомментировал лишение финансирования. "Слуга народа" намерена исправить нарушения.

"Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее. Там не только мы, а много партий нарушило. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчета. В любом случае будем исправлять, есть месяц на исправление. Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесем все исправления. Работаем над тем, чтобы осуществить все исправления, на которые нам укажет НАПК", — сказал Корниенко.

По данным движения ЧЕСНО, государство в 2021 году направило на финансирование парламентских партий 697 миллионов гривен. Из них 345,8 миллиона гривен (49,6%) достались партии "Слуга народа".

Какие партии лишали государственного финансирования ранее и почему?

В ноябре 2020 года НАПК остановило государственное финансирование "Всеукраинского объединения "Батькивщина", которому от государства выделили 65,5 миллиона гривен. Причина — нарушения в финансовых отчетах за первый квартал 2020.

Агентство выявило отсутствие отчета городской организации партии города Украинка, отсутствие сведений о наличии финансовых обязательств перед ООО "Финейт" на 45 тыс. гривен, подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается сумской и киевской областных организаций), относительно доноров киевской городской организации и кировоградской областной организации выявлено несоответствие дохода доноров и размера их взносов в пользу этих ячеек в 2017-2020 годах, договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 Гражданского кодекса (речь идет о расходовании средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

"Батькивщина" обжаловала решение НАПК в Окружном административном суде Киева. Разбирательства по этому вопросу сейчас продолжаются.

К партии "Голос" возникли вопросы по офисам

Уже в текущем году, 11 января, агентство приостановило финансирование партии "Голос", которой в этом году выделили 81,5 миллиона гривен, поскольку выяснило, что политсила оплачивала аренду офисов нескольких территориальных организаций за те деньги, которые ей выделяются из государственного бюджета. Тогда пресс-секретарь партии Ярема Дух сообщил "Укринформу", что "у НАПК есть две претензии: во-первых, к оформлению соглашений и актов выполненных работ у наших подрядчиков, во-вторых — к тому, что мы заплатили арендную плату за офисы трех территориальных организаций с государственных счетов".

Юристы партии обжаловали это решение и 2 марта, как сообщает "Слово и дело", Окружной административный суд Киева восстановил ее финансирование из госбюджета.

Напомним, 10 февраля в НАПК сообщили о том, что в финансировании "Радикальной партии", "Силы людей" и "Доверяй делам" есть нарушения.