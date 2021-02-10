В финансировании "Радикальной партии", "Силы людей" и "Доверяй делам" есть нарушения, - НАПК

По данным праввохранителей, взносы на счета партий вносили лица, доход которых за последние три года не позволяет им такие расходы.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало нарушения во время финансирования "Радикальной партии Олега Ляшко", "Доверяй делам" и "Силы людей". Об этом в среду, 10 февраля, говорится на сайте ведомства.

Во время анализа отчетов специалисты из НАПК выяснили, что партийные взносы осуществляли лица, чей доход за последние три года не позволил бы им такие расходы. Это может свидетельствовать о попытках скрыть информацию о реальных источниках финансирования и быть признаками уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 159-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка финансирования политической партии). НАПК уже направило соответствующие материалы в Нацполицию.

Помимо этого, во время проверки отчета "Радикальной партии Олега Ляшко" за III квартал 2020 года специалисты агентства выявили пять фактов нарушения при взносах на счета политсилы. Так, 5 человек, с которыми были заключены договора как с физическими лицами-предпринимателями о закупке работ, товаров или услуг за средства государства или территориальной общины, в дальнейшем осуществили взносы в пользу партии на общую сумму 755 тыс. грн.

При этом каждый из них заключил такие договора на общую сумму, превышающую установленные законодательством ограничения (в 105,1 тысячи гривен). Соответствующие данные о заключении договоров отражены в электронной системе ProZorro.

В этом случае ответственность понесут именно лица, которые делали взносы, поскольку они фактически подтвердили отсутствие у них определенных законодательством ограничений.

Ранее сообщалось, что на финансирование партий из государственного бюджета в 2021 году выделено 697 миллионов гривен. Более половины этой суммы уйдет партии монобольшинства "Слуга народа".

Напомним, по данным ЧЕСНО, в Офисе Генпрокурора открыли уголовное производство по делу депутата "кнопкодава".