У фінансуванні "Радикальної партії", "Сили людей" і "Довіряй справам" є порушення, — НАПКА

За даними правохоронців, внески на рахунки партій робили особи, дохід яких за останні три роки не дозволяє їм такі витрати.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) зафіксувало порушення під час фінансування "Радикальної партії Олега Ляшка", "Довіряй справам" і "Сили людей". Про це в середу, 10 лютого, говориться на сайті відомства.

Під час аналізу звітів фахівці з НАПКА з'ясували, що партійні внески здійснювали особи, чий дохід за останні три роки не дозволив би їм такі витрати. Це може свідчити про спроби приховати інформацію про реальні джерела фінансування і бути ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії). НАПКА вже направило відповідні матеріали в Нацполіцію.

Крім цього, під час перевірки звіту "Радикальної партії Олега Ляшка" за III квартал 2020 року фахівці агентства виявили п'ять фактів порушення щодо внесків на рахунок політсили. Так, 5 осіб, з якими були укладені договори як з фізичними особами-підприємцями про закупівлю робіт, товарів або послуг за кошти держави або територіальної громади, в подальшому здійснили внески на користь партії на загальну суму 755 тис грн.

При цьому кожен з них уклав такі угоди на загальну суму, що перевищує встановлене законодавством обмеження (105,1 тисячі гривень). Відповідні дані про укладення договорів відображені в електронній системі ProZorro.

У цьому випадку відповідальність понесуть саме особи, які робили внески, оскільки вони фактично підтвердили відсутність у них визначених законодавством обмежень.

Раніше повідомлялося, що на фінансування партій з державного бюджету у 2021 році виділено 697 мільйонів гривень. Більше половини цієї суми піде партії монобільшості "Слуги народу".

Нагадаємо, за даними ЧЕСНО, в Офісі Генпрокурора відкрили кримінальне провадження у справі депутата "кнопкодава".