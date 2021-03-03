У "Слуги" забрали гроші, "Голосу" повернули. Що відбувається з фінансуванням партій в Україні

НАПКА знайшло в партійній фінансової звітності порушення і загрожує покараннями. У партії президента всі зауваження обіцяють врахувати. А "Батьківщина" за підсумками попередньої перевірки подала до суду.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) у понеділок, 1 березня, повідомило, що знайшло в фінансових і майнових звітах 11 політичних партій порушення. Йдеться про порушення в порядку подачі фінансового звіту партії про майно, доходи, розтрати та зобовʼязання фінансового характеру (стаття 212-21 КУпАП).

У 11 партій проблеми зі звітністю

Серед цих партій:

"Рух нових сил Михайла Саакашвілі";

ВО "Свобода";

"Слуга народу";

"Блок Вілкула "Українська перспектива";

"Важливий кожен";

"ВАРТА";

"Соціал-патріотична асамблея словʼян";

"Нова демократія";

"Громадянська сила";

"Команда Андрія Балоги";

"Конгрес українських націоналістів".

НАПКА пообіцяло цим партіям скласти адміністративні протоколи за вищезазначеною статтею.

Три партії з перерахованих вище, за версією НАПКА, помічені також у серйозних порушеннях, які можна кваліфікувати як кримінальні злочини:

"Слуга народу" — за ст. 159-1 ("порушення порядку фінансування політичної партії"), ч. 5 ст. 366 ("службова фальсифікація") і ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу;

— за ст. 159-1 ("порушення порядку фінансування політичної партії"), ч. 5 ст. 366 ("службова фальсифікація") і ч. 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу; "Конгрес українських націоналістів" — за ст. 159-1 ("порушення порядку фінансування політичної партії"), ст. 175 ("невиплата заробітної плати") Кримінального кодексу;

— за ст. 159-1 ("порушення порядку фінансування політичної партії"), ст. 175 ("невиплата заробітної плати") Кримінального кодексу; "Блок Вілкула "Українська перспектива" — за ст. 159-1 ("порушення порядку фінансування політичної партії") Кримінального кодексу.

У "Слуги народу" дати не сходяться

В агентстві вирішили призупинити держфінансування "Слуги народу". Однією з безлічі причин ухвалення такого рішення стало, наприклад, те, що під час вивчення поданих партією документів із взаємовідносин із ФОП Новіковим Г. Б. НАПКА зʼясувало, що вони датовані 18 лютого і 11 березня 2020 року, тобто раніше дати відкриття банківського рахунку (17 березня 2020 року), який вказується в реквізитах цих документів. При цьому гроші в частині здійснення платежів партією переказувалися на інший рахунок, який відкритий на ФОП Новікова Г. Б. в іншому банку.

Крім цього, були встановлені недостовірні відомості щодо здійснення платежів на користь цього підприємця на суму 1 288 200,79 гривні.

Для того, щоб повернути державне фінансування, партії "Слуга народу" необхідно усунути виявлені НАПКА порушення.

Глава партії Олександр Корнієнко прокоментував позбавлення фінансування. "Слуга народу" має намір виправити порушення.

"Зазвичай припиняють фінансування за порушення порядку подання звітів і так далі. Там не тільки ми, а багато партій порушили. Ми зараз вивчаємо, що власне НАПКА вважає за порушення порядку звіту. У будь-якому випадку виправлятимемо, є місяць на виправлення. Думаю, що фінансування нам відновлять після того, як ми внесемо всі виправлення. Працюємо над тим, щоб здійснити всі виправлення, на які нам вкаже НАПКА", — сказав Корнієнко.

За даними руху ЧЕСНО, держава в 2021 році надіслала на фінансування парламентських партій 697 мільйонів гривень. З них 345,8 мільйонів гривень (49,6%) дісталися партії "Слуга народу".

Які партії позбавляли державного фінансування раніше і чому?

У листопаді 2020 року НАПКА зупинило державне фінансування "Всеукраїнського обʼєднання "Батьківщина", якому від держави виділили 65,5 мільйонів гривень. Причина — порушення у фінансових звітах за перший квартал 2020.

Агентство виявило відсутність звіту міської організації партії міста Українка, відсутність відомостей про наявність фінансових зобовʼязань перед ТОВ "Фінейт" на 45 тис. гривень, підписання видаткових накладних про прийом спонсорських внесків у вигляді листівок, брошур та плакатів особами, які на момент підписання цих документів знаходилися за кордоном і не могли здійснювати юридичні дії з прийому спонсорських внесків (стосується Сумської і Київської обласних організацій), щодо донорів Київської міської організації та Кіровоградської обласної організації виявлено невідповідність доходу донорів і розміру їх внесків на користь цих осередків у 2017-2020 роках, договори з низкою компаній загальною сумою понад 14 млн гривень були датовані раніше, ніж були відкриті зазначені в них банківські рахунки, у чому НАПКА вбачає ознаки порушення ст. 203 Цивільного кодексу (йдеться про витрачання коштів, які партія отримала з держбюджету як компенсацію витрат на парламентську виборчу кампанію).

"Батьківщина" оскаржила рішення НАПКА в Окружному адміністративному суді Києва. Судова практика з цього питання зараз триває.

До партії "Голос" виникли питання через офіси

Уже в поточному році, 11 січня, агентство припинило фінансування партії "Голос", якій цьогоріч виділили 81,5 мільйон гривень, оскільки зʼясувало, що політсила оплачувала оренду офісів кількох територіальних організацій за ті гроші, які їй виділяються з державного бюджету. Тоді прес-секретар партії Ярема Дух повідомив "Укрінформу", що "в НАПКА є дві претензії: по-перше, до оформлення угод та актів виконаних робіт у наших підрядників, по-друге — до того, що ми заплатили орендну плату за офіси трьох територіальних організацій з державних рахунків".

Юристи партії оскаржили це рішення і 2 березня, як повідомляє "Слово і діло", Окружний адміністративний суд Києва поновив її фінансування з держбюджету.

Нагадаємо, 10 лютого в НАПКА повідомили про те, що у фінансуванні "Радикальної партії", "Сили людей" і "Довіряй справам" є порушення.