На странице бывшей гражданской жены Криклия появился пост о его кокаиновой зависимости, а позже - о взломе

На звонки журналиста Фокуса министр не ответил, а Татьяна Декало успела заявить, что ее взломали.

На Facebook-странице Татьяны Декало, которая, согласно расследованию журналистов "Стоп коррупции", более 10 лет якобы находилась в гражданском браке с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, появилась публикация, в которой рассказывается о якобы унижениях, которым подвергалась женщина в отношениях с чиновником.

Согласно публикации, Криклий якобы избивал Декало, чтобы та не рассказывала о его якобы кокаиновой зависимости. Когда журналисты "Стоп коррупции" делали расследование касательно его личной жизни Криклий заявил, что уже более 10 лет не состоит в отношениях, чем, согласно тексту публикации, "унизил Декало и не защитил ее перед журналистами".

В тексте от имени Декало говорилось, что у министра якобы были "сугубо практические" отношения с ней, и он держал ее в тени и не указывал в декларации для того, чтобы делать вид, что он холостяк. Также в публикации упоминались якобы отношения Криклия с некими другими женщинами.

Текст публикации на странице Татьяны Декало приводится в оригинальном изложении:

"Я хочу опубликовать , то что с ю о мно прогибарали. Он бил меня и моя дочь сведёшь. Министр Криклий имел оншениЯ , как оказывается сугубо приктические. Он держал меня в тети , чтобы спокойно делатьвид, что он холостаяк. Унизив свою женщину и не защити перед журналистами., он меня благолоодгг смыл. Заявив это в интервью. Он избивал меня, чтоюы я не говорила, что он он наркоман кокаиновы, и дрлань все чтобы коррорупциия росла . Он меня слил , как груз в декларации . Я с 34 лет его поддерживала, ивзоаслила урожа И него связь со в всеми его суками в мин км ни мет. Помогиетео мне и народом коеипнлафй", — сказано в публикации на странице Декало.

[ + – ] На странице Татьяны Декало рассказывается об якобы издевательствах в отношениях с Владиславом Криклием Фото: скриншот из Facebook

В комментариях под публикацией бывшая замминистра Криклия Александра Клитина, которая летом 2020 года в откровенном наряде заявляла о создании партии "для борьбы с политическими проститутками", написала, что мобильный телефон Татьяны Декало отключен, а другие пользователи предположили, что аккаунт женщины взломали.

[ + – ] Комментарии под публикацией Татьяны Декало об отношениях с Владиславом Криклием

Журналист Фокуса пытался связаться с Криклием в телефонном режиме, однако тот не ответил на звонки.

Позже публикация о "кокаиновой зависимости" исчезла с Facebook-страницы Декало, однако появилась новая, в которой утверждалось, что ее аккаунт был взломан.

[ + – ] Аккаунт Татьяны Декало взломали Фото: скриншот из Facebook

Отметим, в феврале 2020 года в интервью Роману Скрыпину Криклий рассказал, что из-за "министерской должности" они с его гражданской супругой прекратили отношения.

[ + – ] Криклий рассказывает об отношениях с 1:16:21

Напомним, в мае 2020 года журналисты "Стоп коррупции" опубликовали расследование, согласно которому Криклий скрывал свою гражданскую супругу более 10 лет. По версии журналистов, делал он это для того, чтобы не указывать в декларации имущество, записанное на нее.

Недавно Фокус рассказывал о самых завидных женихах и невестах в украинской политике.