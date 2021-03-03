На сторінці колишньої цивільної дружини Криклія з'явився допис про його кокаїнову залежність: що відомо

На дзвінки журналіста Фокуса міністр не відповів, а Тетяна Декало встигла заявити, що її зламали.

На Facebook-сторінці Тетяни Декало, яка, згідно з розслідуванням журналістів "Стоп корупції", більше 10 років нібито перебувала в цивільному шлюбі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, зʼявилася публікація, в якій розповідається про нібито приниження, яким піддавалася жінка у стосунках із чиновником.

Відповідно до публікації, Криклій нібито бив Декало, щоб та не розповідала про його нібито кокаїнову залежність. Коли журналісти "Стоп корупції" робили розслідування щодо його особистого життя, Криклій заявив, що вже більше 10 років не перебуває у стосунках, чим, згідно з текстом публікації, "принизив Декало і не захистив її перед журналістами".

У тексті від імені Декало говорилося, що у міністра нібито були "суто практичні" стосунки з нею, і він тримав її в тіні та не вказував у декларації для того, щоб робити вигляд, що він холостяк. Також у публікації згадувалися нібито стосунки Криклія з якимись іншими жінками.

Текст публікації на сторінці Тетяни Декало наводиться в оригінальному викладі:

"Я хочу опубликовать , то что с ю о мно прогибарали. Он бил меня и моя дочь сведёшь. Министр Криклий имел оншениЯ , как оказывается сугубо приктические. Он держал меня в тети , чтобы спокойно делатьвид, что он холостаяк. Унизив свою женщину и не защити перед журналистами., он меня благолоодгг смыл. Заявив это в интервью. Он избивал меня, чтоюы я не говорила, что он он наркоман кокаиновы, и дрлань все чтобы коррорупциия росла . Он меня слил , как груз в декларации . Я с 34 лет его поддерживала, ивзоаслила урожа И него связь со в всеми его суками в мин км ни мет. Помогиетео мне и народом коеипнлафй", — йдеться в публікації на сторінці Декало.

[ + – ] На сторінці Тетяни Декало розповідається про нібито знущання у стосунках із Владиславом Кріклієм Фото: скриншот из Facebook

У коментарях під публікацією колишня заступниця міністра Криклія Олександра Клітіна, яка влітку 2020 року у відвертому вбранні заявляла про створення партії "для боротьби з політичними повіями", написала, що мобільний телефон Тетяни Декало відключений, а інші користувачі припустили, що аккаунт жінки зламали.

[ + – ] Коментарі під публікацією Тетяни Декало про стосунки з Владиславом Кріклієм

Журналіст Фокуса намагався звʼязатися з Криклієм у телефонному режимі, однак той не відповів на дзвінки.

Пізніше публікація про "кокаїнову залежність" зникла з Facebook-сторінки Декало, проте зʼявилася нова, в якій стверджувалося, що її аккаунт був зламаний.

[ + – ] Аккаунт Тетяни Декало зламали Фото: скриншот из Facebook

Зазначимо, у лютому 2020 року в інтервʼю Романа Скрипіна Криклій розповів, що через "міністерську посаду" вони з його цивільною дружиною припинили стосунки.

[ + – ] Криклій розповідає про стосунки з 1:16:21

Нагадаємо, у травні 2020 року журналісти "Стоп корупції" опублікували розслідування, згідно з яким Криклій приховував свою цивільну дружину більше 10 років. За версією журналістів, робив він це для того, щоб не вказувати в декларації майно, записане на неї.

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