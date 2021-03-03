Украина вышла из соглашения СНГ о мобильной связи

Документ не отвечает обязательствам, взятым при подписании Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

В среду, 3 марта, Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

Решение принято во время очередного заседания правительства.

Отмечается, что соглашение было подписано 17 января 1997 года в Москве и ратифицировано законом Украины от 3 марта 1998 года.

Соглашением определяются договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц Содружества независимых государств в области развития систем сотовой подвижной связи, а также совершенствования межгосударственного рынка услуг.

Указывается, что за более двадцатилетний период, прошедший со времени подписания соглашения, оно не обрело для Украины практической реализации.

"Сотрудничество и любые контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам его реализации по объективным причинам не происходят. Следовательно, нет оснований для обмена информацией о любых обязательствах сторон в связи с выходом Украины из указанного соглашения", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, статья 6 соглашения предусматривает приближение национальных нормативно-правовых к актам стран СНГ в сфере развития и использования систем сотовой подвижной связи, что не отвечает обязательствам, взятым при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, говорится в документе.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №70/2021 "О выходе Украины из международных договоров, подписанных в рамках СНГ". В частности, страна выходит из Совета по авиации, а также теперь не будет разрешать Вооруженным силам стран СНГ использовать воздушное пространство Украины.