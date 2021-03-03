Україна вийшла з угоди СНД про мобільний зв'язок

Документ не відповідає зобов'язанням, взятим при підписанні Угоди про асоціацію України з ЄС.

У середу, 3 березня, Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід України з Угоди про співробітництво в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

Рішення прийнято під час чергового засідання уряду.

Зазначається, що угоду уклали 17 січня 1997 у Москві і ратифікували законом України від 3 березня 1998 року.

Угодою визначаються домовленості щодо забезпечення співпраці країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі розвитку систем стільникового рухомого зв'язку, а також вдосконалення міждержавного ринку послуг.

Вказується, що за більше ніж двадцятирічний період, що минув з часу підписання угоди, вона не знайшла для України практичної реалізації.

"Співпраця і будь-які контакти з виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об'єктивних причин не відбуваються. Отже, немає підстав для обміну інформацією про будь-які зобов'язання сторін у зв'язку з виходом України із зазначеної угоди", — йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Крім того, стаття 6 угоди передбачає наближення національних нормативно-правових до актів країн СНД у сфері розвитку та використання систем стільникового рухомого зв'язку, що не відповідає зобов'язанням, взятим при підписанні Угоди про асоціацію з Європейським союзом, йдеться в документі.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав Указ №70/2 021 "Про вихід України з міжнародних договорів, підписаних у межах СНД". Зокрема, країна виходить з Ради з авіації, а також тепер не дозволятиме Збройним силам країн СНД використовувати повітряний простір України.