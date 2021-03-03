Экс-министр времен Януковича вернулся в Украину и якобы получил подозрение прямо в аэропорту (фото)

Бывшего политика обвиняют в похищении в 2012 году главы компании "Нефтегаздобыча", а ныне депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

Экс-министр транспорта и связи времен Януковича Николай Рудьковский вернулся в Украину из России. О своем возвращении домой бывший украинский политик сообщил в Facebook.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил маму с Днем рождения. Выражаю благодарность всем, кто прислал ей поздравления", – написал Рудьковский.

Как сообщила Украинская правда со ссылкой на источники, по прилету в аэропорт, Рудьковскому вручили подозрение по делу о похищении в 2012 году главы компании "Нефтегаздобыча", а ныне депутата от "Слуги народа" Олега Семинского.

"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, Офис генпрокурора признал Николая Рудьковского организатором похищения Олега Семинского. Кроме него подозрение предъявлено еще четырем лицам, в том числе представителям криминалитета.

Мотивами уголовного преступления стало перераспределение доходов от деятельности предприятия, а также распределение акций между его бенефициарами. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Отметим, в 2014 году политик выехал из Украины, а в мае 2018 года был задержан в ОАЭ якобы за поддельный иракский паспорт. При этом у него обнаружили несколько паспортов других стран. Позже полиция Объединенных Арабских Эмиратов отпустила ранее задержанного экс-министра транспорта.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали уже в Москве и обвинили в нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года.

В декабре 2019 года Московский городской суд приговорил Николая Рудьковского к двум годам колонии общего режима.