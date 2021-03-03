Екс-міністр часів Януковича повернувся в Україну і нібито отримав підозру прямо в аеропорту (фото)

Колишнього політика звинувачують у викраденні у 2012 році голови компанії "Нафтогазвидобування", а нині депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.

Екс-міністр транспорту і зв'язку часів Януковича Микола Рудьковський повернувся в Україну з Росії, де відбув термін за напад на російське посольство в Києві у 2014 році.

Про своє повернення додому Рудьковський повідомив у Facebook.

"Сьогодні повернувся в Україну, привітав маму з Днем народження. Висловлюю подяку всім, хто надіслав їй привітання", — написав Рудьковський.

Як повідомила Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, після прильоту в аеропорт, колишньому політику вручили підозру у справі про викрадення у 2012 році голови компанії "Нафтогазвидобування", а нині депутата від "Слуги народу" Олега Семінського.

"В аеропорту йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу", — йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Офіс генпрокурора визнав Миколу Рудьковського організатором викрадення Олега Семінського. Крім нього, підозру пред'явлено ще чотирьом особам, у тому числі представникам криміналітету.

Мотивами кримінального злочину став перерозподіл доходів від діяльності підприємства, а також розподіл акцій між його бенефіціарами. У разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

Зазначимо, що у 2014 році політик виїхав з України, а в травні 2018 року був затриманий в ОАЕ нібито за підроблений іракський паспорт. При цьому в нього виявили кілька паспортів інших країн. Пізніше поліція Об'єднаних Арабських Еміратів відпустила раніше затриманого екс-міністра транспорту.

У вересні 2018 року Рудьковського затримали вже в Москві і звинуватили в нападі на російське посольство в Києві 14 червня 2014 року.

У грудні 2019 Московський міський суд засудив Миколу Рудьковського до двох років колонії загального режиму.