Верховная Рада провалила голосование по законопроектам о легализации игорного бизнеса

Депутаты не поддержали поправки, которые должны исправить законодательную коллизию об организации конкурса.

Верховная Рада провалила голосование по трем законопроектам о легализации игорного бизнеса в Украине. 4 марта народные депутаты рассмотрели поправки в Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", однако ни в одном из трех случаев не набралось достаточно голосов для принятия решения, заседание транслировалось на официальном сайте.

Основной законопроект №4351 рекомендовали одобрить в целом, однако его поддержали лишь 180 парламентариев. При этом альтернативный законопроект о возвращение документа об игорном бизнесе на доработку Верховная Рада также провалила, собрав всего 212 голосов.

Авторы документа предлагали дать финансовому комитету право назначать пять членов конкурсной комиссии, чтобы они назначали состав специальной игорной комиссии. Проблема действующего закона заключается в несоответствии: одна часть признает организатором конкурса Кабмин, а в другой указан высший корпус государственной службы.

Ранее стало известно, что игорный бизнес оплатил уже три лицензии на сумму в 70 миллионов гривен, первой стала компания "Спейсикс", которая владеет онлайн-казино "Космолот". По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, недавно Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии двум операторам, а доходы от них скоро поступят в бюджет.

Первые казино появятся в столичных отелях "Русь", "Опера" и Fairmont Grand Hotel, их откроют компании "Гранд менеджмент" и "Интерн". КРАИЛ уже согласовала выдачу лицензий еще семи украинским компаниям.

Писали также, что 2 февраля игорная комиссия согласилась выдать первую лицензию на ведение букмекерской деятельности, ее получил международный холдинг Parimatch, она будет действовать в течение пяти лет. По действующему закону, первый платеж должен составить 108 миллионов гривен.

Министерство финансов ожидает, что в 2021 году азартные игры и лотереи принесут бюджету Украины около 7,4 миллиарда гривен, несмотря на проблемы с налоговым законодательством. Для полноценного запуска игорного бизнеса все еще требуются реформы.