Верховна Рада провалила голосування щодо законопроектів про легалізацію грального бізнесу

Депутати не підтримали поправки, які повинні виправити законодавчу колізію про організацію конкурсу.

Верховна Рада провалила голосування щодо трьох законопроектів про легалізацію грального бізнесу в Україні. 4 березня народні депутати розглянули поправки до Закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", проте ні в одному з трьох випадків не набралося достатньо голосів для ухвалення рішення, засідання транслювалося на офіційному сайті.

Основний законопроект №4351 рекомендували схвалити в цілому, однак його підтримали лише 180 парламентарів. При цьому альтернативний законопроект про повернення документу про гральний бізнес на доопрацювання Верховна Рада також провалила, зібравши всього 212 голосів.

Автори документу пропонували надати фінансовому комітету право призначати п'ять членів конкурсної комісії, щоб вони призначали склад спеціальної гральної комісії. Проблема чинного закону полягає в невідповідності: одна частина визнає організатором конкурсу Кабмін, а в інший зазначений вищий корпус державної служби.

Раніше стало відомо, що гральний бізнес сплатив уже три ліцензії на суму в 70 мільйонів гривень, першою стала компанія "Спейсікс", яка володіє онлайн-казино "Космолот". За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, нещодавно Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензії двом операторам, а доходи від них скоро надійдуть у бюджет.

Перші казино з'являться в столичних готелях "Русь", "Опера" та Fairmont Grand Hotel, їх відкриють компанії "Гранд менеджмент" і "Інтерн". КРАІЛ уже погодила видачу ліцензій ще семи українським компаніям.

Писали також, що 2 лютого гральна комісія погодилася видати першу ліцензію на ведення букмекерської діяльності, її отримав міжнародний холдинг Parimatch, вона буде діяти протягом п'яти років. Відповідно до чинного закону, перший платіж повинен становити 108 мільйонів гривень.

Міністерство фінансів очікує, що у 2021 році азартні ігри і лотереї принесуть бюджету України близько 7,4 мільярда гривень, незважаючи на проблеми з податковим законодавством. Для повноцінного запуску грального бізнесу все ще потрібні реформи.