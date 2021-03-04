Отпечатки пальцев и проверка телефонов: оккупанты хотят ввести свои "правила" пересечения КПВВ

Въезд и выезд граждан на оккупированную территорию Донбасса будет происходить по пропускам.

Оккупанты на Донбассе планируют принять "закон" о правилах пересечения гражданами временной линии разграничения.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в своем Telegram-канале.

В частности, въезд и выезд граждан будет происходить по пропуску "органов внутренних органов ДНР", бесплатно выдаваемый гражданам с 18 лет на 6 месяцев.

Обязательными условиями получения "пропуска" являются прохождение лицами регистрации отпечатков пальцев, фотографирование и проверка личных средств связи заявителей.

Пропуска будут оформлять и на транспорт, на котором граждане выезжают из оккупированной территории или въезжают.

Рассмотрение заявлений на получение пропусков "органами внутренних дел ДНР" проводится в течение 15 суток с даты ходатайства (в экстренных случаях – в течение суток).

У граждан, у которых нет пропусков или срок действия "документа" истек, на КПВВ боевики будут проверять мобильные телефоны, будет обязательной дактилоскопическая регистрация и фотографирование.

"Не исключается, что аналогичный "нормативный акт" разрабатывается и оккупационной администрацией в Луганской области", – говорится в сообщении ТКГ.

В ТКГ считают, что подобные действия оккупантов повлекут дальнейшую изоляцию жителей "ЛДНР" от территории свободной Украины.

Отметим, в конце февраля украинская сторона предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", однако российская сторона в очередной раз отказала в открытии контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.