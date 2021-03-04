Відбитки пальців і перевірка телефонів: окупанти хочуть ввести свої "правила" перетину КПВВ

В'їзд і виїзд громадян на окуповану територію Донбасу відбуватиметься за перепустками.

Окупанти на Донбасі планують прийняти "закон" про правила перетину громадянами тимчасової лінії розмежування.

Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, в'їзд і виїзд громадян відбуватиметься за перепусткою "органів внутрішніх органів ДНР", яка безкоштовно видається громадянам з 18 років на 6 місяців.

Обов'язковими умовами отримання "перепустки" є проходження особами реєстрації відбитків пальців, фотографування і перевірка особистих засобів зв'язку заявників.

Перепустку оформлятимуть і на транспорт, на якому громадяни виїжджають з окупованої території або в'їжджають.

Розгляд заяв на отримання перепусток "органами внутрішніх справ ДНР" проводиться протягом 15 діб з дати клопотання (в екстрених випадках — протягом доби).

У громадян, у яких немає перепусток або термін дії "документа" закінчився, на КПВВ бойовики перевірятимуть мобільні телефони, буде обов'язковою дактилоскопічна реєстрація та фотографування.

"Не виключається, що аналогічний "нормативний акт" розробляється і окупаційною адміністрацією в Луганській області", — йдеться в повідомленні ТКГ.

У ТКГ вважають, що подібні дії окупантів спричинять майбутню ізоляцію жителів "ЛДНР" від території вільної України.

Зазначимо, наприкінці лютого українська сторона надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" і "Щастя", проте російська сторона учергове відмовила у відкритті контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.