Шмыгаль поддержал отмену перевода часов и назвал ее "плюсы"

По словам премьер-министра, экономика страны от отмены перевода ничего не потеряет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, посвященном итогам года работы правительства, которое он возглавляет, заявил, что Кабмин поддерживает инициативу Верховной Рады об отказе в Украине от перевода часов на зимнее и летнее время.

"Правительство поддерживает такое направление. Это – европейская практика, расчеты делались давно. В настоящее время мы считаем, что на территории всего государства должно быть киевское время и оно будет", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, отмена перевода часов не несет как потерь, так и экономии для энергетики Украины.

"Энергообеспечение полностью дает возможность работать эффективно без изменения времени. Но стресс для людей будет снят. Поэтому я лично и правительство такую отмену будем поддерживать. Надеюсь, с этой весны время, по которому мы живем сейчас, останется стабильным", – резюмировал Денис Шмыгаль.

Напомним, 18 февраля Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о введении на всей территории Украины единого времени без перевода часов.

"Наша задача — установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения", — сообщил автор документа, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук.

Фокус писал о том, что в 2018 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал отменить перевод стрелок часов.

До этого Европарламент подготовил проект резолюции с призывом к Еврокомиссии отменить сезонный перевод стрелок часов.