Шмигаль підтримав скасування переведення годинників і назвав його "плюси"

За словами прем'єр-міністра, економіка країни від скасування переведення нічого не втратить

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу, присвяченому підсумкам року роботи уряду, який він очолює, заявив, що Кабмін підтримує ініціативу Верховної Ради про відмову в Україні від переведення годинників на зимовий і літній час.

"Уряд підтримує такий напрямок. Це — європейська практика, розрахунки робилися давно. Наразі ми вважаємо, що на території всієї держави має бути київський час і він буде", — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, скасування переведення годинників не несе як втрат, так і економії для енергетики України.

"Енергозабезпечення повністю дає можливість працювати ефективно без зміни часу. Але стрес для людей буде знято. Тому я особисто та уряд таке скасування будемо підтримувати. Сподіваюся, з цієї весни час, за яким ми живемо зараз, залишиться стабільним", — резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що 18 лютого Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді взяти за основу законопроект про введення на всій території України єдиного часу без переведення годинників.

"Наше завдання — встановити і закріпити єдиний київський час на всій території України без винятку", — повідомив автор документу, нардеп від Слуги народу Руслан Стефанчук.

Фокус писав про те, що у 2018 році голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пообіцяв скасувати переведення стрілок годинника.

До цього Європарламент підготував проект резолюції із закликом до Єврокомісії скасувати сезонне переведення стрілок годинника.