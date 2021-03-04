Степанов, Марченко и Малюська - лидеры ТОПа по проваленным обещаниям, - "Слово и дело"
Самый высокий уровень выполнения обещаний — у Федорова, Лазебной и Криклия.
Аналитики портала "Слово и дело" к годовщине работы Кабинета министров Дениса Шмыгаля подсчитали как часто члены правительства выполняли и проваливали свои обещания.
Так, в пятерке "антилидеров" оказались:
- Максим Степанов, министр здравоохранения (25 проваленных обещаний, 18% от общего количества);
- Сергей Марченко, министр финансов (16 проваленных обещаний, 16%);
- Денис Малюська, министр юстиции (17 обещаний, 14%);
- Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий (15 обещаний, 14%);
- Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации (21 обещание, 13%).
ТОП-5 министров по уровню выполненных обещаний выглядит так:
- Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации (47 выполненных обещаний, 30% от общего количества);
- Марина Лазебная, министр социальной политики (22 выполненных обещания, 28%);
- Владислав Криклий (59 обещаний, 25%);
- Сергей Марченко, министр финансов (23 обещания, 23%);
- Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (15 обещаний, 23%).
Стоит отметить, что не все члены нынешнего Кабмина находятся на должности год. Например, министра по делам ветеранов Юлию Лапутину и министра по вопросам аграрной политики Романа Лещенко назначили на их должности только в декабре 2020 года, а Министерство энергетики и вовсе остается без постоянного главы — Юрий Витренко с декабря 2020 года занимает должность "временно исполняющего обязанности" министра энергетики.
К годовщине работы на должности премьер-министр Денис Шмыгаль дал эксклюзивное интервью Фокусу. Почитать его можно по этой ссылке.