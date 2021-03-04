Степанов, Марченко и Малюська - лидеры ТОПа по проваленным обещаниям, - "Слово и дело"

Самый высокий уровень выполнения обещаний — у Федорова, Лазебной и Криклия.

Аналитики портала "Слово и дело" к годовщине работы Кабинета министров Дениса Шмыгаля подсчитали как часто члены правительства выполняли и проваливали свои обещания.

Так, в пятерке "антилидеров" оказались:

Максим Степанов, министр здравоохранения (25 проваленных обещаний, 18% от общего количества); Сергей Марченко, министр финансов (16 проваленных обещаний, 16%); Денис Малюська, министр юстиции (17 обещаний, 14%); Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий (15 обещаний, 14%); Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации (21 обещание, 13%).

[ + – ] Сколько обещаний выполнили министры Фото: Слово и Дело

ТОП-5 министров по уровню выполненных обещаний выглядит так:

Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации (47 выполненных обещаний, 30% от общего количества); Марина Лазебная, министр социальной политики (22 выполненных обещания, 28%); Владислав Криклий (59 обещаний, 25%); Сергей Марченко, министр финансов (23 обещания, 23%); Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (15 обещаний, 23%).

[ + – ] Сколько обещаний провалили министры Фото: Слово и Дело

Стоит отметить, что не все члены нынешнего Кабмина находятся на должности год. Например, министра по делам ветеранов Юлию Лапутину и министра по вопросам аграрной политики Романа Лещенко назначили на их должности только в декабре 2020 года, а Министерство энергетики и вовсе остается без постоянного главы — Юрий Витренко с декабря 2020 года занимает должность "временно исполняющего обязанности" министра энергетики.

К годовщине работы на должности премьер-министр Денис Шмыгаль дал эксклюзивное интервью Фокусу. Почитать его можно по этой ссылке.