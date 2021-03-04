Степанов, Марченко і Малюська — лідери ТОПу з провалених обіцянок, — "Слово і діло"
Найвищий рівень виконання обіцянок — у Федорова, Лазебної і Криклія.
Аналітики порталу "Слово і діло" до річниці роботи Кабінету міністрів Дениса Шмигаля підрахували, як часто члени уряду виконували і провалювали свої обіцянки.
Так, у п'ятірці "антилідерів" опинилися:
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я (25 провалених обіцянок, 18% від загальної кількості);
- Сергій Марченко, міністр фінансів (16 провалених обіцянок, 16%);
- Денис Малюська, міністр юстиції (17 обіцянок, 14%);
- Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій (15 обіцянок, 14%);
- Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації (21 обіцянка, 13%).
ТОП-5 міністрів за рівнем виконаних обіцянок виглядає так:
- Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації (47 виконаних обіцянок, 30% від загальної кількості);
- Марина Лазебна, міністр соціальної політики (22 виконаних обіцянки, 28%);
- Владислав Криклій (59 обіцянок, 25%);
- Сергій Марченко, міністр фінансів (23 обіцянки, 23%);
- Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (15 обіцянок, 23%).
Варто зазначити, що не всі члени нинішнього Кабміну перебувають на посаді рік. Наприклад, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну і міністра з питань аграрної політики Романа Лещенка призначили на їхні посади тільки в грудні 2020 року, а Міністерство енергетики і зовсім залишається без постійного голови — Юрій Вітренко з грудня 2020 року обіймає посаду "тимчасово в. о." міністра енергетики.
До річниці роботи на посаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу. Почитати його можна за цим посиланням.