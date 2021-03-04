Степанов, Марченко і Малюська — лідери ТОПу з провалених обіцянок, — "Слово і діло"

Найвищий рівень виконання обіцянок — у Федорова, Лазебної і Криклія.

Аналітики порталу "Слово і діло" до річниці роботи Кабінету міністрів Дениса Шмигаля підрахували, як часто члени уряду виконували і провалювали свої обіцянки.

Так, у п'ятірці "антилідерів" опинилися:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я (25 провалених обіцянок, 18% від загальної кількості); Сергій Марченко, міністр фінансів (16 провалених обіцянок, 16%); Денис Малюська, міністр юстиції (17 обіцянок, 14%); Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій (15 обіцянок, 14%); Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації (21 обіцянка, 13%).

[ + – ] Скільки обіцянок виконали міністри Фото: Слово и Дело

ТОП-5 міністрів за рівнем виконаних обіцянок виглядає так:

Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації (47 виконаних обіцянок, 30% від загальної кількості); Марина Лазебна, міністр соціальної політики (22 виконаних обіцянки, 28%); Владислав Криклій (59 обіцянок, 25%); Сергій Марченко, міністр фінансів (23 обіцянки, 23%); Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (15 обіцянок, 23%).

[ + – ] Скільки обіцянок провалили міністри Фото: Слово и Дело

Варто зазначити, що не всі члени нинішнього Кабміну перебувають на посаді рік. Наприклад, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну і міністра з питань аграрної політики Романа Лещенка призначили на їхні посади тільки в грудні 2020 року, а Міністерство енергетики і зовсім залишається без постійного голови — Юрій Вітренко з грудня 2020 року обіймає посаду "тимчасово в. о." міністра енергетики.

До річниці роботи на посаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу. Почитати його можна за цим посиланням.