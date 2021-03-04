В сельской местности собираются построить более тысячи "центров притяжения", – ОП (фото)

В этих центрах жители сельской местности смогут получить админуслуги, обратиться к полиции, воспользоваться услугами почты и получить лекарства.

В сельской местности в Украине собираются построить "центры притяжения". Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Офис президента.

Построить их хотят в рамках программы "Новое село".

Эти пространства будут включать в себя центры предоставления административных услуг, почту, аптеки по программе Доступные лекарства, магазины, сервисные центры, пожарный пункт и медицинский центр.

Вокруг них должна быть облагороженная территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, велосипедными и беговыми дорожками.

[ + – ] Сервисный центр на КПВВ "Новотроицкое" Фото: Вільне Радіо

Подобные сервисные учреждения уже открыты на контрольных пунктах въезда-выезда в Счастье (Луганская область) и Новотроицком (Донецкая область).

Чтобы реализовать эту программу, власти хотят создать государственно-частное партнерство, чтобы не тратить на нее бюджетные средства.

[ + – ] Сервисный центр на КПВВ "Новотроицкое" Фото: Вільне Радіо

Все эти нововведения обсуждались на дискуссии, в которой принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минрегиона Алексей Чернышев, глава Минэкономики Игорь Петрашко, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

В числе прочего, обсуждалась реализация образовательной программы, в том числе оснащения школ компьютерной техникой.

К каждому проекту должен быть закреплен модератор, а в целом по стране планируется построить более тысячи "центров притяжения", на которые будут проведены прозрачные конкурсы.

Речь также шла о создании координационного совета, куда войдут представители Кабинета министров и Офиса президента.

То, когда именно проект начнут воплощать в жизнь, в ОП не сообщили.

Как сообщалось ранее, Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но оккупанты сорвали пропуск.

Напомним, еще в ноябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона откроет новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" на Донбассе, несмотря на отказ боевиков возобновить пропуск людей через линию разграничения.