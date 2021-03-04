У сільській місцевості збираються побудувати понад тисячу "центрів тяжіння", — ОП (фото)

У цих центрах жителі сільської місцевості зможуть отримати адмінпослуги, звернутися до поліції, скористатися послугами пошти й отримати ліки.

У сільській місцевості в Україні збираються побудувати "центри тяжіння". Про це в четвер, 4 березня, повідомляє Офіс президента.

Побудувати їх хочуть у рамках програми "Нове село".

Ці простори враховуватимуть центри надання адміністративних послуг, пошту, аптеки за програмою Доступні ліки, магазини, сервісні центри, пожежний пункт і медичний центр.

Навколо них повинна бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром або концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, велосипедними та біговими доріжками.

[ + – ] Сервісний центр на КПВВ "Новотроїцьке" Фото: Вільне Радіо

Подібні сервісні установи вже відкриті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в Щастя (Луганська область) та Новотроїцькому (Донецька область).

Щоб реалізувати цю програму, влада хоче створити державно-приватне партнерство, щоб не витрачати на неї бюджетні кошти.

[ + – ] Сервісний центр на КПВВ "Новотроїцьке" Фото: Вільне Радіо

Усі ці нововведення обговорювалися на дискусії, в якій брали участь президент України Володимир Зеленський, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова Мінрегіону Олексій Чернишов, голова Мінекономіки Ігор Петрашко, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Серед іншого, обговорювалася реалізація освітньої програми, зокрема оснащення шкіл комп'ютерною технікою.

До кожного проекту повинен бути закріплений модератор, а в цілому по країні планується побудувати понад тисячу "центрів тяжіння", на які будуть проведені прозорі конкурси.

Також йшлося про створення координаційної ради, куди увійдуть представники Кабінету міністрів та Офісу президента.

Те, коли саме проект почнуть втілювати в життя, в ОП не повідомили.

Як повідомлялося раніше, Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ "Золоте" і "Щастя", але окупанти зірвали пропуск.

Нагадаємо, ще в листопаді глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що українська сторона відкриє нові КПВВ "Щастя" та "Золоте" на Донбасі, незважаючи на відмову бойовиків відновити пропуск людей через лінію розмежування.