Новые посольства Украины появятся в Азии, Африке и Южной Америке, – Кулеба

Будут открыты также новые "долгожданные" консульства, в частности, в Польше и Румынии.

Украина планирует открыть посольства в Гане и Филиппинах, заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Посольство в Гане – это соответствует курсу на расширение представительства в Африке. Посольство в Филиппинах – страна очень сложная, с ней нужно работать", – пояснил министр.

Полноценное посольство планируется открыть в Чили, сейчас там работает отделение посольства в Аргентине.

Будет увеличено и число консульств. Так генеральное консульство появится в Мумбаи (Индия). Откроется и "долгожданное генеральное консульство во Вроцлаве". Консульство будет открыто и в городе Сигету-Мармацией, "столице украинства в Румынии", – добавил Кулеба.

"Я обещаю, что эти посольства и консульства будут быстро созданы, и мы назначим туда профессионалов", – заверил министр.

В настоящее время дипломатические представительства Украины (разного уровня) есть в 120 странах.

Напомним, 30 декабря прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении посла Украины в Туркменистане. Им стал Виктор Майко.

По данным СБУ, бывшие и действующие сотрудники МИД Украины для контрабанды товаров якобы использовали официальные документы внешнеполитического ведомства. "Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки перемещали через государственную границу валюту, золото и подакцизные табачные изделия. Все это – за счет использования дипломатических привилегий и иммунитетов", – уточнили в СБУ.