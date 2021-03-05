Нові посольства України з'являться в Азії, Африці та Південній Америці, — Кулеба

Будуть відкриті також нові "довгоочікувані" консульства, зокрема, у Польщі та Румунії.

Україна планує відкрити посольства в Гані й Філіппінах, заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Посольство в Гані — це відповідає курсу на розширення представництва в Африці. Посольство у Філіппінах — країна дуже складна, з нею потрібно працювати", — пояснив міністр.

Повноцінне посольство планується відкрити в Чилі, зараз там працює відділення посольства в Аргентині.

Буде збільшена й кількість консульств. Так генеральне консульство зʼявиться в Мумбаї (Індія). Відкриється і "довгоочікуване генеральне консульство у Вроцлаві". Консульство буде відкрите й у місті Сігету-Мармацієй, "столиці українства в Румунії", — додав Кулеба.

"Я обіцяю, що ці посольства й консульства будуть швидко створені, і ми призначимо туди професіоналів", — запевнив міністр.

Наразі дипломатичні представництва України (різного рівня) є в 120 країнах.

Нагадаємо, 30 грудня минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла України в Туркменістані. Ним став Віктор Майко.

За даними СБУ, колишні та чинні співробітники МЗС України для контрабанди товарів нібито використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства. "Оперативники спецслужби задокументували, що учасники угоди переміщали через державний кордон валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це — за рахунок використання дипломатичних привілеїв та імунітетів", — уточнили в СБУ.