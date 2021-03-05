Кулеба исключил привлечение США в ТКГ, как предлагал Кравчук

Глава МИД считает, что Россия превратила попытку урегулировать конфликт на Донбассе в "театр абсурда" и "сплошной деструктив", однако состав менять не будут.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается привлекать США к переговорам Трехсторонней группы, как предлагал Леонид Кравчук. Он оценил ситуацию во время онлайн-брифинга, который транслировали на официальной странице дипведомства в Facebook.

"Из-за позиции Российской Федерации Трехсторонняя контактная группа все больше напоминает "театр абсурда", где Россия и приглашенные представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам, дискуссия, лишь бы затягивать процесс и не принимать никаких решений", — прокомментировал глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, главной проблемой стало не место проведения ТКГ, а "сплошной деструктив" со стороны РФ, несмотря на все усилия украинской делегации. Другие участники отказываются называть вещи своими именами и пытаются переложить всю ответственность на Украину.

"Трехсторонняя группа состоит из трех участников, поэтому и называется "трехсторонней" — это Россия и Украина как стороны конфликта, ОБСЕ — посредник. Поэтому вопрос о привлечении Соединенных Штатов именно в ТКГ не стоит", — подчеркнул украинский министр.

Его слова идут в разрез с позицией главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, который считает необходимым привлечь США к переговорам. По мнению бывшего президента Украины, самая богатая страна мира поможет сдвинуть дело с мертвой точки.

Ранее Леонид Кравчук заявил, что Украина продолжит политические консультации в формате ТКГ лишь при условии, что их будут применять на практике. Так 17 февраля прошли очередные переговоры, и российская сторона "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей". В частности, подняли вопрос о возобновлении работы контрольного пункта "Золотое" и допуске инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории (запрос подали еще в декабре прошлого года). В связи с этим Украина потребует ужесточить давление на Россию со стороны международных партнеров.