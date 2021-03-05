Кулеба заперечив залучення США в ТКГ, як пропонував Кравчук

Голова МЗС вважає, що Росія перетворила спробу врегулювати конфлікт на Донбасі на "театр абсурду" і "суцільний деструктив", однак склад змінювати не будуть.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не збирається залучати США до переговорів Тристоронньої групи, як пропонував Леонід Кравчук. Він оцінив ситуацію під час онлайн-брифінгу, який транслювали на офіційній сторінці дипвідомства у Facebook.

"Через позицію Російської Федерації Тристороння контактна група все більше нагадує "театр абсурду", де Росія і запрошені представники так званих "ДНР" і "ЛНР" просто водять ситуацію по колу, вдаються до якихось абсурдних аргументів, дискусій, аби затягувати процес і не приймати ніяких рішень", — прокоментував голова МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, головною проблемою стало не місце проведення ТКГ, а "суцільний деструктив" з боку РФ, незважаючи на всі зусилля української делегації. Інші учасники відмовляються називати речі своїми іменами і намагаються перекласти всю відповідальність на Україну.

"Тристороння група складається з трьох учасників, тому і називається "тристоронньою" — це Росія та Україна як сторони конфлікту, ОБСЄ — посередник. Тому питання про притягнення Сполучених Штатів саме в ТКГ не порушується", — підкреслив український міністр.

Його слова йдуть у розріз з позицією голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, який вважає за необхідне залучити США до переговорів. На думку колишнього президента України, найбагатша країна світу допоможе зрушити справу з мертвої точки.

Раніше Леонід Кравчук заявив, що Україна продовжить політичні консультації у форматі ТКГ лише за умови, що їх будуть застосовувати на практиці. Так, 17 лютого відбулися чергові переговори, і російська сторона "кілька разів намагалася піти від обговорення практичних кроків з виконання Нормандських і Мінських домовленостей". Зокрема, порушили питання про відновлення роботи контрольного пункту "Золоте" і допуск інспекторів МАГАТЕ на окуповані території (запит подали ще в грудні минулого року). У зв'язку з цим Україна зажадає посилити тиск на Росію з боку міжнародних партнерів.