Кравчук: украинская делегация в ТКГ будет продолжать только практические консультации

Украинская сторона готова обращаться к мировому сообществу, чтобы усилить давление на Россию.

Украина будет продолжать консультации в рамках Трехсторонней контактной группы только в том случае, если они будут иметь практический действенный смысл.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает пресс-служба делегации.

В среду, 17 февраля, состоялись очередные переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ. Отмечается, что во время дискуссии российская сторона "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей".

В частности, обсуждались вопросы возобновления работы КПВВ "Золотое" через линию разграничения, а также допуска инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории, запрос на который был подан еще в декабре 2020 года. Глава делегации России Борис Грызлов не смог ответить на вопросы Кравчука по допуску делегации в ОРДЛО.

Теперь украинская сторона готова обращаться к мировому сообществу ради усиления давления на Россию, чтобы добиться проведения инспекции МАГАТЭ на оккупированном ею Донбассе.

Кроме того, Кравчук предложил предоставить, начиная с 24 февраля, автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на КПВВ "Золотое", а в случае соответствующего обращения руководства международных гуманитарных организаций – и гумгрузов на территорию оккупированных районов.

Напомним, ранее Кравчук назвал переговоры между Украиной и РФ в рамках ТКГ "фальшивкой". Он также заявлял, что по факту перемирия на Донбассе уже нет. Поэтому на каждый выстрел нужно отвечать выстрелом.

Кроме того, парламентская фракция "Голос" требует уволить Кравчука с поста главы украинской делегации в ТКГ, так как его "последние заявления и действия не согласуются между собой и вредят Украине".