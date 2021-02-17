Кравчук: українська делегація в ТКГ продовжуватиме тільки практичні консультації

Українська сторона готова звертатися до світової спільноти, щоб посилити тиск на Росію.

Україна продовжуватиме консультації у межах Тристоронньої контактної групи тільки у тому випадку, якщо вони матимуть практичний дієвий сенс.

Про це заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, повідомляє прес-служба делегації.

У середу, 17 лютого, відбулися чергові переговори на рівні лідерів делегацій в ТКГ. Відзначається, що під час дискусії російська сторона "кілька разів намагалася піти від обговорення практичних кроків по виконанню Нормандських та Мінських домовленостей".

Зокрема, обговорювалися питання відновлення роботи КПВВ "Золоте" через лінію розмежування, а також допуску інспекторів МАГАТЕ на окуповані території, запит на який було подано ще в грудні 2020 року. Голова делегації Росії Борис Гризлов не зміг відповісти на питання Кравчука щодо допуску делегації в ОРДЛО.

Тепер українська сторона готова звертатися до світової спільноти заради посилення тиску на Росію, щоб домогтися проведення інспекції МАГАТЕ на окупованому нею Донбасі.

Крім того, Кравчук запропонував надати, починаючи з 24 лютого, автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте", а у випадку відповідного звернення керівництва міжнародних гуманітарних організацій — і гуманітарних вантажів на територію окупованих районів.

Нагадаємо, раніше Кравчук назвав переговори між Україною і РФ у межах ТКГ "фальшивкою". Він також заявляв, що за фактом перемир'я на Донбасі вже немає. Тому на кожен постріл потрібно відповідати пострілом.

Крім того, парламентська фракція "Голос" вимагає звільнити Кравчука з посади голови української делегації в ТКГ, оскільки його "останні заяви та дії не узгоджуються між собою і шкодять Україні".