"Голос" потребовал уволить Кравчука с поста главы делегации в ТКГ

В политсиле считают, что первый президент Украины переоценивает себя и недооценивает противника.

Парламентская фракция "Голос" требует уволить Леонида Кравчука с поста главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), так как его "последние заявления и действия не согласуются между собой и вредят Украине".

Об этом говорится на сайте политсилы.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от "Голоса" Сергей Рахманин считает, что, несмотря на то, что Минский процесс "закономерно умирает", его нужно использовать с "максимально возможной пользой, а не вредом".

"Вообще деятельность ТКГ достаточно ограничена, и прорывов там нет. Даже сам Кравчук уже признает, что Минский процесс, как и было уже давно очевидно, является бесперспективным. Но, пока он остается определенной переговорной площадкой, его надо использовать максимально эффективно. Человек, который вместо этого прибегает к вреду, на наш взгляд, не имеет права находиться на этом посту", – сказал Рахманин.

Он добавил, что политик не должен недооценивать противника и переоценивать себя, как это, по его мнению, делали Петр Порошенко и Владимир Зеленский, пытаясь "переиграть" и "договориться" с Путиным.

"Ту же самоуверенность излучал и Кравчук, когда говорил о новом толчке и новых механизмах. Ему понадобился год или даже больше, чтобы понять, что с Россией договориться невозможно. Жаль, что мы потратили этот год бесполезно, потеряли столько времени. Но лучше поздно, чем никогда. Я думаю, что Леонид Макарович сам должен признать, что его пребывание на этом посту выглядит, мягко говоря, нецелесообразно", – подытожил Рахманин.

Напомним, ранее Кравчук назвал переговоры между Украиной и РФ в рамках ТКГ "фальшивкой". Он также заявлял, что по факту перемирия на Донбассе уже нет. Поэтому на каждый выстрел нужно отвечать выстрелом.