"Голос" вимагає звільнити Кравчука з посади голови делегації в ТКГ

У політсилі вважають, що перший президент України переоцінює себе та недооцінює противника.

Парламентська фракція "Голос" вимагає звільнити Леоніда Кравчука з посади голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), оскільки його "останні заяви і дії не узгоджуються між собою і шкодять Україні".

Про це йдеться на сайті політсили.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки від "Голосу" Сергій Рахманін вважає, що, незважаючи на те, що Мінський процес "закономірно вмирає", його потрібно використовувати з "максимально можливою користю, а не шкодою".

"Взагалі діяльність ТКГ досить обмежена, і проривів там немає. Навіть сам Кравчук вже визнає, що Мінський процес, як і було вже давно очевидно, є безперспективним. Але, поки він залишається певним переговорним майданчиком, його треба використовувати максимально ефективно. Людина, яка замість цього вдається до шкоди, на наш погляд, не має права перебувати на цій посаді", — сказав Рахманін.

Він додав, що політик не повинен недооцінювати противника та переоцінювати себе, як це, на його думку, робили Петро Порошенко та Володимир Зеленський, намагаючись "переграти" і "домовитися" з Путіним.

"Ту ж самовпевненість випромінював і Кравчук, коли говорив про новий поштовх і нові механізми. Йому знадобився рік або навіть більше, щоб зрозуміти, що з Росією домовитися неможливо. Шкода, що ми витратили цей рік марно, втратили стільки часу. Але краще пізно, ніж ніколи. Я думаю, що Леонід Макарович сам повинен визнати, що його перебування на цій посаді виглядає, м'яко кажучи, недоцільно", — підсумував Рахманін.

Нагадаємо, раніше Кравчук назвав переговори між Україною і РФ у рамках ТКГ "фальшивкою". Він також заявляв, що за фактом перемир'я на Донбасі вже немає. Тому на кожен постріл потрібно відповідати пострілом.