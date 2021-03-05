"Через 15 лет не будет ни оккупации, ни меня", – Джемилев о запрете посещать Крым

Мустафа Джемилев считает, что в случае его смерти оккупанты не позволят организовать похороны на полуострове.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев планирует обратиться в Европейский суд по правам человека из-за продления запрета на его въезд в Крым до 2034 года.

Об этом сообщил сам Джемилев в комментарии "Крым.Реалии".

"Вообще-то я не в курсе, что они продлили. В 2014 году они мне давали запрет на 5 лет, до 2019 года. А потом, в 2018-м, за год до окончания этого срока меня внесли в список санкций. И там сроки не указывались", – рассказал он.

По его словам, из материалов так называемого уголовного дела выяснилось, что 5 марта 2019 года ему продлили запрет еще на 15 лет.

"До 2034 года меня давно уже не будет на этом свете, так же, как не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось", – добавил он.

Джемилев сообщил, что в связи с запретом на въезд в Крым он вместе с адвокатом Николаем Полозовым намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.

Недавно стало известно, что Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд на территорию России и оккупированного ею Крыма до 2034 года.

Отметим, Мустафа Джемилев был главой Меджлиса крымскотатарского народа с 1991 по 2013 год. В 2019 году его девятый раз подряд избрали депутатом Верховной Рады Украины.