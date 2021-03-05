"Через 15 років не буде ні окупації, ні мене", — Джемілєв про заборону відвідувати Крим

Мустафа Джемілєв вважає, що в разі його смерті окупанти не дозволять організувати похорон на півострові.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв має намір звернутися до Європейського суду з прав людини через продовження заборони на його в'їзд до Криму до 2034 року.

Про це повідомив сам Джемілєв в коментарі "Крим.Реаліі".

"Взагалі-то я не в курсі, що вони продовжили. У 2014 році вони мені давали заборону на 5 років, до 2019 року. А потім, у 2018-му, за рік до закінчення цього терміну, мене внесли в список санкцій. І там терміни не вказувалися", — розповів він.

За його словами, з матеріалів так званої кримінальної справи з'ясувалося, що 5 березня 2019 року йому продовжили заборону ще на 15 років.

"До 2034 року мене давно вже не буде на цьому світі, так само, як не буде й окупації. У разі моєї смерті вони хочуть не пропустити на похорон до Криму. За радянських часів це практикувалося", — додав він.

Джемілєв повідомив, що у зв'язку із забороною на в'їзд до Криму він разом з адвокатом Миколою Полозовим має намір звертатися до Європейського суду з прав людини.

Нещодавно стало відомо, що Мустафі Джемілєву продовжили заборону на в'їзд на територію Росії та окупованого нею Криму до 2034 року.

Зазначимо, що Мустафа Джемілєв був головою Меджлісу кримськотатарського народу з 1991 по 2013 рік. У 2019 його дев'ятий раз поспіль обрали депутатом Верховної Ради України.