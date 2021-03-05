Оккупанты запретили въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа Джемилеву до 2034 года

Джемилев фигурирует в уголовном производстве по трем статьям УК РФ. Он заявлял, что намерен доказать абсурдность обвинений российской стороны в ЕСПЧ.

Национальному лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд на территорию России и оккупированного ею Крыма до 2034 года. Об этом стало известно благодаря изучению материалов в уголовном производстве против Джемилева на заседании суда в оккупированном Армянске, рассказывает издание "Крым.Реалии".

В управлении по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом российской ФСБ сообщили, что запрет ввели еще 5 марта 2019 года сроком на 15 лет.

РФ запрещала въезд национальному лидеру крымскотатарского народа Джемилеву на территорию Крыма и в 2014 году, после оккупации полуострова, однако срок действия того запрета истек 19 апреля 2019 года.

На текущий момент в Армянске продолжаются судебные заседания по производству против Джемилева. В апреле 2020 года его обвинили по трем статьям Уголовного кодекса России: "незаконное приобретение и хранение боеприпасов" (ч. 1 ст. 222 УК России), "незаконное пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (ч. 3 ст. 322 УК России); небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224 УК России).

Сам Джемилев считает эти обвинения "абсурдными" и заявил, что намерен обжаловать их в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Отметим, Мустафа Джемилев был главой Меджлиса крымскотатарского народа с 1991 по 2013 год. В 2019 году его девятый раз подряд избрали депутатом Верховной Рады Украины.

Напомним, 3 марта 2021 года стало известно, что суд в России приговорил проукраинского крымчанина к 5 годам лишения свободы из-за того, что тот якобы собирался устроить "теракт для возвращения Крыма в Украину".