"Хотел вернуть Крым в Украину". В России осудили на 5 лет мужчину "за подготовку теракта"

Во время обысков у него якобы нашли флешку с книгой "Азбука домашнего насилия", однако позже выяснилось, что с ней "поработали" уже после задержания.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина и члена партии "Свобода" Олега Приходько к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, мужчина якобы собирался устроить "теракт для возвращения Крыма в Украину". Об этом сообщает издание "Ґрати" из зала суда.

Первый год наказания мужчине придется провести в тюрьме, колонии самого строгого режима, в которой заключенные все время пребывают в камерах. Также Приходько назначили штраф в размере 110 тысяч рублей (примерно 42 тысячи гривен).

Впрочем, суд освободил крымчанина от наказания по статье о хранении взрывчатке из-за истечения срока давности.

Приходько, жителя поселка Орехово Сакского района Крыма, задержали 9 октября 2020 года после обысков его доме и гараже, во время которых обнаружили взрывное устройство. По версии следствия, крымчанин якобы хотел взорвать администрацию Сак, тем самым "принуждая власти Крыма вернуть полуостров в состав Украины".

Позже Приходько обвинили в подготовке еще одного теракта — поджога здания генконсульства РФ во Львове. Российские правоохранители считают, что для этого Приходько якобы нашел в Украине "неустановленное следствием лицо", с которым якобы и планировал поджог "в октябре 2019 года".

Сам Приходько отрицал свою вину. Он утверждал, что взрывчатые вещества в его гараж подбросили при обыске. По информации журналистов, против Приходько свидетельствовали только засекреченные свидетели. Они утверждали, что о планах крымчанина совершить террористический акт якобы слышали от него самого.

Сторона обвинения также аргументировала свою позицию тем, что во время обыска в доме Приходько нашли флешку с планами администрации Сак и книгой "Азбука домашнего терроризма". Во время судебных заседаний выяснилось, что эту папку на флешке создали уже после ареста Приходько.

Украинская прокуратура Крыма после задержания мужчина открыла уголовное производство о незаконном лишении свободы.

Приходько считает, что производства против него сфабриковали из-за его проукраинской позиции.

Напомним, российские силовики проводили обыск в доме Олега Приходько и в феврале 2019 года. Тогда у мужчины изъяли украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.