"Хотів повернути Крим в Україну". Суд в Росії засудив на 5 років чоловіка "за підготовку теракту"

Під час обшуку в будинку Приходька нібито знайшли флешку з книгою "Азбука домашнього тероризму". Пізніше виявилося, що папку на флешці створили вже після арешту чоловіка.

Суд в Ростові-на-Дону засудив кримчанина і члена партії "Свобода" Олега Приходька до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. За версією слідства, чоловік нібито збирався влаштувати "теракт для повернення Криму до України". Про це повідомляє видання "Грати" із залу суду.

Перший рік покарання чоловікові доведеться провести у в'язниці, колонії найсуворішого режиму, в якій увʼязнені весь час перебувають в камерах. Також Приходьку призначили штраф розміром 110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 42 тисячі гривень).

Втім, суд звільнив кримчанина від покарання за статтею про зберігання вибухівки через закінчення терміну давності.

Приходько, жителя селища Оріхове Сакського району Криму, затримали 9 жовтня 2020 року після обшуків його будинку і гаража, під час яких виявили вибуховий пристрій. За версією слідства, кримчанин нібито хотів підірвати адміністрацію Сак, тим самим "примушуючи владу Криму повернути півострів до складу України".

Пізніше Приходька звинуватили у підготовці ще одного теракту — підпалу будівлі генконсульства РФ у Львові. Російські правоохоронці вважають, що для цього Приходько нібито знайшов в Україні "невстановлену слідством особу", з якою нібито і планував підпал "у жовтні 2019 року".

Сам Приходько заперечував свою провину. Він стверджував, що вибухові речовини в його гараж підкинули під час обшуку. За інформацією журналістів, проти Приходька свідчили тільки засекречені свідки. Вони стверджували, що про плани кримчанина вчинити терористичний акт нібито чули від нього самого.

Сторона звинувачення також аргументувала свою позицію тим, що під час обшуку в будинку Приходька знайшли флешку з планами адміністрації Сак і книгою "Азбука домашнього тероризму". Під час судових засідань з'ясувалося, що цю папку на флешці створили вже після арешту Приходька.

Українська прокуратура Криму після затримання чоловіка відкрила кримінальне провадження про незаконне позбавлення волі.

Приходько вважає, що провадження проти нього сфабрикували через його проукраїнську позицію.

Нагадаємо, російські силовики проводили обшук в будинку Олега Приходька і в лютому 2019 року. Тоді у чоловіка вилучили українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.