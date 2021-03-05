Окупанти заборонили в'їзд у Крим лідеру кримськотатарського народу Джемілєву до 2034 року

Джемілєв фігурує в кримінальному провадженні за трьома статтями КК РФ. Він заявляв, що має намір довести абсурдність звинувачень російської сторони в ЄСПЛ.

Національному лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву продовжили заборону на в'їзд на територію Росії та окупованого нею Криму до 2034 року. Про це стало відомо завдяки вивченню матеріалів у кримінальному провадженні проти Джемілєва на засіданні суду в окупованому Армянську, розповідає видання "Крим.Реалії".

В управлінні із захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом російської ФСБ повідомили, що заборону ввели ще 5 березня 2019 року терміном на 15 років.

РФ забороняла в'їзд національному лідерові кримськотатарського народу Джемілєву на територію Криму й у 2014 році, після окупації півострова, проте термін дії тієї заборони минув 19 квітня 2019 року.

На поточний момент в Армянську тривають судові засідання щодо провадження проти Джемілєва. У квітні 2020 року його звинуватили за трьома статтями Кримінального кодексу Росії: "незаконне придбання і зберігання боєприпасів" (ч. 1 ст. 222 КК Росії), "незаконний перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою" (ч. 3 ст. 322 КК України); недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК Росії).

Власне Джемілєв вважає ці звинувачення "абсурдними" і заявив, що має намір оскаржити їх у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Зазначимо, Мустафа Джемілєв був главою Меджлісу кримськотатарського народу з 1991 по 2013 рік. У 2019 його дев'ятий раз поспіль обрали депутатом Верховної Ради України.

Нагадаємо, 3 березня 2021 року стало відомо, що суд у Росії засудив проукраїнського кримчанина до 5 років позбавлення волі через те, що той нібито збирався влаштувати "теракт для повернення Криму Україні".