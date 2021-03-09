Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности: "Это было смешно"

Владимир Зеленский не смог остаться в стороне, но воздержался от неприличных замечаний.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что Владимир Зеленский с юмором воспринял "вброс" о ее беременности. Она прокомментировала ситуацию в интервью Алесе Бацман, которое опубликовано в YouTube.

В июле 2020 года появились слухи о беременности Юлии Мендель от Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря, президент отшутился после информационной атаки, но не позволил себе неприличных высказываний.

"Он пошутил с этого, спросил: "Как дела?". Мы не переходим какие-то грани… Потом как-то посмеялся: "Ты в положении?". Он сам смеялся, это было смешно, просто перевел в шутки. Вы знаете, он очень занятой человек, а это очередная глупая атака, которая показывает примитив мышления", — высказалась она. — "Потому что как ты можешь атаковать молодую девушку? Самое примитивное — секс с начальником".

Как заявила спикер, она не обсуждала ситуацию с первой леди Еленой Зеленской, не стала звонить и объясняться. Юлия Мендель считает жену президента трезвомыслящим человеком, который понимает суть происходящего.

"Это настолько низко, что даже нет смысла обсуждать. Это может быть уровень "60 минут", — подчеркнула представитель Зеленского.

Юлия Мендель также объяснила, что записала видеообращение для того, чтобы официально опровергнуть слухи и разбавить информационный вакуум негатива. Как отметила пресс-секретарь, она вышла в эфир сразу после фотосъемки, чтобы не терять время на подготовку, и специально не выбирала платье с обнаженными плечами.

"Нормальным людям, которые сидят онлайн, нужно было просто раз сказать, что это фейк. Все нормальные люди сразу поняли… Мне нужно было послать месседж и сделать это быстро", — подчеркнула Юлия.

Спикер добавила, что главный удар был направлен не на нее, а на главу государства и его семью. Ведь если Юлия Мендель уйдет со своего поста, вскоре о ней все забудут.

Секретарь также сообщила, что большую пресс-конференцию Владимира Зеленского планируют провести 20 мая в честь годовщины инаугурации, но пока в Офисе президента не могут гарантировать проведение такого мероприятия.