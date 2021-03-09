Мендель розповіла про реакцію Зеленського на чутки про її вагітність: "Це було смішно"

Володимир Зеленський не зміг залишитися осторонь, але утримався від непристойних зауважень.

Прес-секретарка президента України Юлія Мендель розповіла, що Володимир Зеленський з гумором сприйняв "вкидання" про її вагітність. Вона прокоментувала ситуацію в інтерв'ю Олесі Бацман, яке опубліковано в YouTube.

У липні 2020 року з'явилися чутки про вагітність Юлії Мендель від Володимира Зеленського. За словами прес-секретарки, президент віджартувався після інформаційної атаки, але не дозволив собі непристойних висловів.

"Він пожартував із цього, запитав: "Як справи?". Ми не переходимо якісь межі... Потім якось посміявся: "Ти вагітна?". Він сам сміявся, це було смішно, просто перевів у жарти. Ви знаєте, він дуже зайнята людина, а це чергова дурна атака, яка показує примітив мислення", — висловилася вона. — "Тому що як ти можеш атакувати молоду дівчину? Найпримітивніше — секс із начальником".

Як заявила спікерка, вона не обговорювала ситуацію з першою леді Оленою Зеленською, не почала дзвонити і пояснюватися. Юлія Мендель вважає дружину президента людиною із тверезим розумом, яка розуміє суть того, що відбувається.

"Це настільки низько, що навіть немає сенсу обговорювати. Це може бути рівень "60 хвилин", — підкреслила представниця Зеленського.

Юлія Мендель також пояснила, що записала відеозвернення для того, щоб офіційно спростувати чутки та розбавити інформаційний вакуум негативу. Як зазначила прес-секретарка, вона вийшла в ефір одразу після фотографування, щоб не втрачати час на підготовку, і спеціально не обирала сукню з оголеними плечима.

"Нормальним людям, які сидять онлайн, потрібно було просто раз сказати, що це фейк. Усі нормальні люди відразу зрозуміли... Мені потрібно було надіслати меседж і зробити це швидко", — підкреслила Юлія.

Спікерка додала, що головний удар був спрямований не на неї, а на главу держави та його сім'ю. Адже якщо Юлія Мендель піде зі свого поста, незабаром про неї всі забудуть.

Секретарка також повідомила, що велику прес-конференцію Володимира Зеленского планують провести 20 травня на честь річниці інавгурації, але поки в Офісі президента не можуть гарантувати проведення такого заходу.