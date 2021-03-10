Ткаченко поддерживает отсрочку на 1,5 года штрафов за нарушение языкового закона

"Не ставить телегу впереди лошади". Министр считает, что до введения штрафов нужно провести широкую кампанию по изучению и продвижению украинского языка.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает законопроект, который отсрочит на 1,5 года введение штрафов за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом он сказал, выступая 10 марта на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

В Раде нардепы от "Слуги народа" зарегистрировали два законопроекта: № 4638 от 25 января и № 4638−2 от 9 февраля.

"В одном случае речь идет о поправках Бужанского, которые отменяют штрафы в целом. Есть поправки Кравчук, Потураева и Корниенко, которые отсрочивают введение штрафов на полтора года до момента введения всех других штрафов. Мы поддерживаем второй вариант", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что за этот период можно будет провести кампанию по изучению украинского языка, открыть бесплатные курсы во всех регионах, что не было сделано ранее.

"Если мы говорим о том, что мы сначала ставим необходимость выписывания штрафов какой-то пожилой женщине из Одессы или Харькова, потому что она в своем магазине не может говорить на украинском языке, то таким образом мы не убедим большинство населения, которое не владеет в достаточной мере украинским языком, в том, что его необходимо учить", – пояснил добавил министр.

О необходимости такой отсрочки Ткаченко говорил в интервью в середине февраля. "Я бы повременил со штрафами за неиспользование украинского языка. Нужно вначале провести двух-трехлетнюю программу реального продвижения украинского языка, чтобы была возможность для тех, кто его не знает, – изучить, понять и, возможно, полюбить. А не ставить телегу впереди лошади", – сказал он.

По словам министра, его ведомство подготовило программу поддержки и продвижения украинского языка, которая рассчитана до 2027 года, в рамках которой есть и бесплатные курсы украинского языка.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь высказался категорически против инициатив отдельных депутатов Верховной Рады, которые предлагают отмену штрафов за нарушение закона о языке. Он напомнил, что штраф может быть наложен только в случае отказа устранить нарушение и, если оно фиксируется повторно в течение года. Тогда могут составить протокол, который можно обжаловать в судебном порядке.

Напомним, с 16 января в Украине вступила в силу ст. 30 закона о языке, и сфера обслуживаний должна полностью перейти на украинский язык. С этого дня все, кто предоставляет услуги, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском. Обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Закон о языке ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного") Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года.